Назван лучший паспорт для путешествий в 2023 году

Henley & Partners: паспорт Японии стал «самым сильным» в мире в 2023 году

Паспорт Японии стал лучшим в 2023 году — документ предоставляет безвизовый доступ в более 190 стран мира. Рейтинг мобильности документов составила международная консалтинговая компания Henley & Partners на основе официальных данных Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Лучшим паспортом для путешествий назван паспорт Японии — гражданам азиатской страны не нужна виза для посещения 193 из 227 стран мира. Второе место рейтинга делят между собой Сингапур и Южная Корея: граждане этих государств могут приехать без визы в 192 страны. Третью строчку заняли Германия и Испания с безвизовым доступом в 190 пунктов назначения по всему миру.

В топ-10 также попали Финляндия, Италия и Люксембург (189 безвизовых стран), Австрия, Дания, Нидерланды и Швеция (188 стран), Франция, Ирландия, Великобритания и Португалия (187 стран), Бельгия, Чехия, Норвегия, Новая Зеландия, Швейцария, США (186 стран), Австралия, Канада, Греция и Мальта (185 стран), Венгрия и Польша (184 страны), а также Литва и Словакия (183 страны).

Российский паспорт оказался на 49-й строчке — россиянам разрешен безвизовый въезд в 118 стран мира. Наименее мобильными признаны паспорта Сирии, Ирака и Афганистана. Граждане этих государств могут путешествовать без виз в 30, 29 и 27 стран мира соответственно.

Ранее Новую Зеландию, Норвегию и Австралию назвали лучшими странами в 2023 году для путешественников, ценящих экологию и активный отдых.

