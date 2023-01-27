Япония запретит экспорт в Россию вакцин и медоборудования

Япония с 3 февраля запретит экспорт в Россию вакцин, медицинского оборудования и роботов

Япония с 3 февраля запретит экспорт в Россию вакцин, медицинского оборудования и роботов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД страны.

Кроме того, в рамках нового пакета санкций Токио запрещает ввоз в Россию оборудования для атомных объектов, разведки нефти и природного газа, экспорт радиоактивных материалов, различных химических веществ, в том числе слезоточивого газа и порошка для снятия отпечатков пальцев.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Токио в сотрудничестве с партнерами по «Большой семерке» будет продолжать поддерживать Украину, одновременно вводя жесткие санкции против России.