Грузовик с военными перевернулся в приграничном российском регионе

«112»: в Белгородской области перевернулся КамАЗ с военными, есть пострадавшие

В Белгородской области из-за плохих погодных условий перевернулся КамАЗ с российскими военными. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным издания, при аварии в приграничном регионе пострадали шесть человек. Есть ли среди пострадавших гражданские, не уточняется. 112 добавляет, что на месте уже работают экстренные службы.

В Западном военном округе не подтверждали и не комментировали инцидент с военным грузовиком.

Другая резонансная авария с участием военного транспорта произошла в Донецкой народной республике в декабре 2022 года. Тогда из-за гололеда столкнулись перевозивший военнослужащих грузовик и микроавтобус. Трагедия произошла на автодороге Шахтерск — Торез. В результате ДТП погибли 16 человек, еще шестеро пострадали.