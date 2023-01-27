Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:18, 27 января 2023Россия

Грузовик с военными перевернулся в приграничном российском регионе

«112»: в Белгородской области перевернулся КамАЗ с военными, есть пострадавшие

Фото: Telegram-канал «112»

В Белгородской области из-за плохих погодных условий перевернулся КамАЗ с российскими военными. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным издания, при аварии в приграничном регионе пострадали шесть человек. Есть ли среди пострадавших гражданские, не уточняется. 112 добавляет, что на месте уже работают экстренные службы.

В Западном военном округе не подтверждали и не комментировали инцидент с военным грузовиком.

Другая резонансная авария с участием военного транспорта произошла в Донецкой народной республике в декабре 2022 года. Тогда из-за гололеда столкнулись перевозивший военнослужащих грузовик и микроавтобус. Трагедия произошла на автодороге Шахтерск — Торез. В результате ДТП погибли 16 человек, еще шестеро пострадали.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
Польша заявила о готовности передать Украине 60 танков
Москвичам рассказали о погоде в выходные
Грузовик с военными перевернулся в приграничном российском регионе
В Москве ампутировали несколько пальцев избитому отчимом ребенку
В Москве раскрыли резонансное убийство 11-летней давности
Предсказано будущее энергетического рынка после эмбарго ЕС на российскую нефть
Модельер назвал россиянками неуместные для женщин старше 50 лет наряды
В Турции прокомментировали требование США прекратить допуск авиарейсов из России
Стало известно о прибытии первых солдат ВСУ в Германию для обучения
Южная Корея захотела объединиться с КНДР
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.