Похищенную девушку нашли живой в мусорном мешке на пустыре

El Universal: в Мексике девушку похитили и бросили в мусорном мешке на пустыре

В мексиканском городе Мехико прохожая нашла в брошенном на пустыре мусорном мешке живую девушку, которую ранее похитили. Об этом пишет El Universal.

16-летняя Мария Анхела Ольгин пропала 19 января, когда ждала мать на станции метро Indies Verdes. «На видеозаписи очень хорошо видно, что моя сестра ушла не сама, — рассказала старшая сестра девушки. — Ее увел мужчина, который схватил ее за руку. На камеры не попало то, что произошло дальше».

Мать девушки сообщила, что незадолго до исчезновения Мария жаловалась на боль в руке, как будто кто-то в толпе уколол ее иглой. «Я проверила ее руку, но все было в норме», — сказала она. Женщина организовала поисковые группы для поиска дочери.

Через три дня девушку обнаружила прохожая. Она услышала плач, который доносился с пустыря на окраине города. Женщина открыла мешок, из которого доносились звуки, и нашла раздетую догола и связанную жертву похищения.

Пострадавшая была растеряна и дезориентирована. Она не смогла рассказать полиции, кто ее похитил, и где она провела последние несколько дней. Девушка утверждает, что ее держали в плену вместе со многими другими молодыми девушками и женщинами. Многие из них были несовершеннолетними.

По данным Национальной комиссии Мексики по делам пропавших без вести, что в каждый день в стране семь женщин объявляются пропавшими без вести. Более 70 процентов заявлений сосредоточены в том же районе, где была похищена 16-летняя девушка.

Ранее сообщалось, что похищенную во время ночной прогулки на Филиппинах китаянку 20 дней держали в клетке для собак. Преступники требовали за девушку выкуп в размере 200 тысяч долларов.