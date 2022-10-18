Девушку похитили и держали в клетке для собак 20 дней

Daily Mail: на Филиппинах похитили девушку и держали ее в клетке 20 дней

Похищенную во время ночной прогулки на Филиппинах китаянку 20 дней держали в клетке для собак. Об этом сообщает Daily Mail.

17 сентября уроженка Шанхая, чье имя не называется из соображений безопасности, отправилась в клуб с подругой в провинции Пампанга. По словам очевидца, в какой-то момент девушку увезли на белой Toyota Fortuner. Вскоре ее другу прислали видео, на котором похищенную избивают бейсбольной битой. Преступники требовали за девушку выкуп в размере 200 тысяч долларов.

Напуганный молодой человек обратился в полицию. 6 октября полицейские обнаружили пропавшую в одном из магазинов и доставили ее в участок. Выяснилось, что все 20 дней с момента пропажи она провела в клетке для собак. Похитители положили в клетку для нее подушки и одеяло. Следователи отправились на то место, где китаянку держали в заложниках, но никого там не обнаружили.

Расследование дела продолжается. Как девушке удалось вырваться из плена — неизвестно.

Ранее сообщалось, что американец Роландо Круз посадил свою 17-летнюю дочь в собачью клетку за увлечение фильтрами в Snapchat. Там девушку обнаружила ее бабушка, которая несколько дней не могла дозвониться до родственников и решила проведать их.