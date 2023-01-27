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06:12, 27 января 2023Россия

Патриарх Кирилл призвал дать моральную оценку суррогатному материнству

Патриарх Кирилл призвал дать моральную оценку услугам суррогатного материнства

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл высказался о необходимости пересмотреть моральную составляющую услуг суррогатных матерей и заявил, что введенный в России запрет суррогатного материнства для иностранцев, носит «промежуточный характер». Его слова приводит ТАСС.

Так, по его мнению, данный закон стал первоочередным результатом законодательной работы в 2022 году. Глава Русской православной церкви поблагодарил всех, кто «содействовал принятию этих решений».

«Эти, без сомнения, благие достижения, носят пока еще промежуточный характер, нужно ставить вопрос вообще о моральной оценке этого явления в целом», призвал он в ходе пленарного заседания ХI Рождественских парламентских встреч в Госдуме.

Ранее патриарх Кирилл призвал исключить аборты из списка услуг частных клиник. «Настало время законодательно изъять аборты из списка так называемых услуг, позволяющих наживаться коммерсантам от медицины на горе женщины», — сказал глава Русской православной церкви.

Марина Совина
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