Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:12, 27 января 2023Россия

В Совфеде заявили о позорном провале ЕС при «легализации» российских активов

Сенатор Клишас заявил о позорном провале ЕС в ходе «легализации украденного» у России

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Евросоюз провалил операцию по «легализации» заблокированных российских активов с целью восстановить Украину. С таким мнением выступил глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Андрей Клишас в своем Telegram-канале.

По словам российского сенатора, европейские юристы не нашли весомых юридических оснований для ареста активов россиян, но нашли возможность «временно» позаимствовать их в пользу Украины.

«Операция по легализации украденного позорно провалена», — высказался он.

Ранее юридическая служба ЕС уведомила об основаниях временно заимствовать по меньшей мере 33,8 миллиарда евро из замороженных активов Банка России для нужд по восстановлению Украины. Европейские юристы пояснили, что такой план с правовой точки зрения осуществим при условии, что активы экспроприируют. То есть, основную сумму заимствования и проценты в определенный момент надо будет вернуть России.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Евросоюзе нашли основания заимствовать российские активы для Украины
В бундестаге исключили возможность поставки истребителей Украине
Москалькова заявила об обсуждении вопроса обмена ранеными с Украиной
В Совфеде заявили о позорном провале ЕС при «легализации» российских активов
Звезда «Блэйда» назвал современные фильмы Marvel бесполезным мусором
Врач назвал простой способ избавиться от боли в пояснице
Россияне поспешили избавиться от долгов
На российской трассе столкнулись восемь автомобилей
Диетолог связал употребление сахара с депрессией
Российская биатлонистка-чемпионка рассказала о детстве в детдоме
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.