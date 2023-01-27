В Совфеде заявили о позорном провале ЕС при «легализации» российских активов

Сенатор Клишас заявил о позорном провале ЕС в ходе «легализации украденного» у России

Евросоюз провалил операцию по «легализации» заблокированных российских активов с целью восстановить Украину. С таким мнением выступил глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Андрей Клишас в своем Telegram-канале.

По словам российского сенатора, европейские юристы не нашли весомых юридических оснований для ареста активов россиян, но нашли возможность «временно» позаимствовать их в пользу Украины.

«Операция по легализации украденного позорно провалена», — высказался он.

Ранее юридическая служба ЕС уведомила об основаниях временно заимствовать по меньшей мере 33,8 миллиарда евро из замороженных активов Банка России для нужд по восстановлению Украины. Европейские юристы пояснили, что такой план с правовой точки зрения осуществим при условии, что активы экспроприируют. То есть, основную сумму заимствования и проценты в определенный момент надо будет вернуть России.