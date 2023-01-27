В Евросоюзе нашли основания заимствовать российские активы для Украины

Bloomberg: в ЕС уведомили об основаниях по использованию активов ЦБ РФ для нужд Украины

Юридическая служба Евросоюза (ЕС) уведомила об основаниях временно заимствовать по меньшей мере 33,8 миллиарда евро из замороженных активов Банка России (ЦБ РФ) для нужд по восстановлению Украины. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Европейские юристы считают, что такой план с правовой точки зрения осуществим при условии, что активы экспроприируют. То есть, основную сумму заимствования и проценты в определенный момент надо будет вернуть России.

Размышления Брюсселя

Законных оснований для того, чтобы просто конфисковать российские активы и направить их Украине, нет, хотя на этом продолжают настаивать отдельные государства. Как пишет агентство, представители «Большой семерки» (G7) и ЕС не нашли четких юридических оснований для такого решения. Вместо этого Брюссель хочет сначала объединить замороженные российские средства для извлечения прибыли, которую можно будет использовать для передачи Киеву.

Юристы, обсуждая этот вопрос с послами европейских стран в среду, 25 января, предупредили о возможных минусах: если в ходе управления активами вместо прибыли возникнут убытки, компенсацию надо будет возмещать за счет ЕС или его государств-членов.

Ситуацию усложняет то, что пока неясно, какой объем средств может быть использован, а для начала нужно будет определить, где именно находятся активы. Приводимая источниками цифра в 33,8 миллиарда евро может оказаться неверной, но сейчас чиновники полагают, что именно такая сумма остается на счетах в европейских банках.

Разговоры о конфискации активов

Идея конфискации иностранных активов вновь попала в центр внимания после того, как в Евросоюзе активизировалось обсуждение передачи замороженных активов Украине для восстановления ее экономики, пострадавшей из-за боевых действий.

В настоящее время соответствующее решение не принято. Однако Эстония намерена до конца января представить механизм, позволяющий приступить к конфискации. Представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд указала, что в Брюсселе поддерживают это решение, а отдельные страны Евросоюза движутся в том же направлении.

Об идее получения прибыли с замороженных активов России в январе заявлял глава Евросовета Шарль Мишель. Он призвал лидеров стран ЕС продолжить переговоры по этому вопросу, несмотря на юридические препятствия.

Это вопрос справедливости и честности. Это должно быть сделано в соответствии с правовыми принципами — это совершенно ясно Шарль Мишель Глава Евросовета

О поиске легальных способов конфискации активов говорила замглавы Еврокомиссии Вера Юрова. По ее словам, блок изучает способы реализации меры в соответствии с международными правилами и, в частности, думает о потенциальном использовании активов ЦБ.

Позиция Москвы

Санкции в отношении российского Центробанка, а именно заморозку резервов регулятора в различных национальных валютах, в конце февраля 2022 года ввели США, страны Евросоюза, Великобритания и Япония. Так государства отреагировали на начало военных действий на Украине.

В конце апреля 2022 года глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что общий объем замороженных западными странами резервов ЦБ составил около 300 миллиардов долларов.

Блокировку российских резервов за рубежом заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Александр Венедиктов назвал кражей. По мнению замсекретаря СБ, «организаторами этого преступления выступают те же, кто ранее взял на себя ответственность за поддержание мировой экономической архитектуры».

Премьер-министр Михаил Мишустин также сравнил заморозку западными странами российских валютных резервов с кражей. По его словам, вводя санкции, Запад постарался нанести вред как российской финансовой сфере, так и промышленности с деловым обществом.

Российский Минфин признал, что вероятность конфискации средств за рубежом существует, но пока в странах Запада отсутствует консенсус по этому вопросу. Замдиректора департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Кику предположил, что за счет «особенно радикально настроенных» стран будет сделано некое «прощупывание» ситуации, после чего, возможно, к конфискации средств присоединятся остальные.