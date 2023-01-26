Европа задумалась о способах помочь Украине за счет средств России

Bloomberg: ЕС ищет законные способы использовать замороженные активы РФ для помощи Украине

Европейский союз начинает искать способы использовать замороженные средства российского Центрального банка для помощи в восстановлении Украины, пишет Bloomberg, ссылаясь на осведомленных собеседников.

По словам источников, страны ЕС были уведомлены о возможности временного привлечения по меньшей мере 33,8 миллиарда евро из активов ЦБ. По оценкам юристов, план реализуем в том случае, если активы не будут изъяты и в определенный момент возвращены России.

Законных оснований для того, чтобы просто конфисковать активы и направить их Украине, нет, хотя на таком решении продолжают настаивать отдельные государства. Вместо этого средства можно будет использовать для генерации прибыли, которая и будет направлена на финансирование восстановления страны. В задуманном плане существуют определенные минусы: если вместо прибыли управление активами принесет убыток, то компенсировать потери придется за счет европейских денег.

Ситуацию усложняет то, что пока неясно, какой объем средств может быть использован, а для начала нужно будет определить, где именно находятся активы. Приводимая источниками цифра в 33,8 миллиарда евро может оказаться неверной, но сейчас чиновники полагают, что именно такая сумма остается на счетах в европейских банках.

Об идее получения прибыли с замороженных активов России ранее в январе заявил глава Евросовета Шарль Мишель. Он призвал лидеров стран ЕС продолжить переговоры по этому вопросу. О поиске легальных способов конфискации активов говорила замглавы Еврокомиссии Вера Юрова. Российский Минфин в свою очередь отмечал, что вероятность конфискации средств за рубежом существует, но консенсуса пока нет.