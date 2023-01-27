Умер снявший «Сибириаду» кинооператор Леван Пааташвили

На 97-м году жизни скончался кинооператор Леван Пааташвили, снявший «Сибириаду»

На 97-м году жизни умер кинооператор, народный артист Грузинской ССР, лауреат Государственной премии СССР Леван Пааташвили. Об этом сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России.

Кинодеятель скончался 24 января. Причины его смерти не раскрываются. Прощание с Пааташвили состоится 27 января в ритуальном зале Центральной клинической больницы (ЦКБ). «Настоящий профессионал, талантливый кинооператор, чуткий, отзывчивый, умеющий сопереживать и помогать другим», — говорится в сообщении.

Леван Пааташвили родился 12 марта 1926 года в Тбилиси, Грузия. С 1964 по 1980 год работал на студии «Мосфильм», где снял такие фильмы, как «До свидания, мальчики», «Бег», «Романс о влюбленных», «Сибириада». Картины были отмечены критиками и получили награды на советских и международных кинофестивалях.

В 1985-м оператора наградили Государственной премией СССР за фильм «Голубые горы, или Неправдоподобная история». В 2006 году Пааташвили был удостоен приза Мирона Черненко «Слон» Гильдии киноведов и кинокритиков России за книгу «Полвека у стены Леонардо. Из опыта операторской профессии».

Через два года кинодеятель был награжден Премией киноизобразительного искусства «Белый квадрат» Гильдии кинооператоров России — «За вклад в операторское искусство».