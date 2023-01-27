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15:13, 27 января 2023Россия

Капитан рассказал об отвлекающем маневре ВСУ с наступлением на Крым

Капитан Гундаров назвал отвлекающим маневром заявления Киева о наступлении на Крым

Фото: Mihir Melwani / Globallookpress.com

Заявления Киева о готовящемся наступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым можно назвать своеобразным отвлекающим маневром. Таким мнением в беседе с MK.RU поделился военный эксперт, капитан 1-го ранга в запасе Владимир Гундаров.

По его словам, в настоящее время у украинской армии нет ресурсов для наступательных операций, а те войска, которые раньше дислоцировались под Херсоном и могли быть задействованы для атаки на полуостров, переброшены на донецкое направление.

«На херсонском направлении они сейчас просто испытывают нашу бдительность и нервы. К примеру, пытались на шести лодках переправить своих бойцов на другой берег Днепра. Ну, какая может быть группа на шести лодках? Пусть даже 70 или 90 человек — это несерьезно», — высказался собеседник издания.

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Гундаров добавил, что российское военное руководство осознавало все возможные риски, еще когда отводило войска за левый берег Днепра и готовило надежные рубежи обороны в Херсонской области и на Крымском перешейке, в районе Перекопа.

27 января официальные лица США в беседе с Bloomberg сообщили, что действия российских войск в ходе специальной военной операции за последние месяцы истощили потенциал ВСУ. По их словам, противостояние в районе Артемовска (украинское название — Бахмут) «отвлекло» украинскую армию и подорвало шансы Киева на проведение контрнаступательных операций на других направлениях.

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Варвара Кошечкина
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