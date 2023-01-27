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16:45, 27 января 2023Наука и техника

Здоровый образ жизни связали с хорошей памятью в пожилом возрасте

BMJ: здоровый образ жизни понижает риск деменции и болезни Альцгеймера

Фото: Shutterstock

Здоровый образ жизни, в частности здоровое питание, связан с более медленным ухудшением памяти даже у носителей аполипопротеина Е — известного фактора риска болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли ученые Университета Восточной Англии, которые опубликовали статью в журнале The BMJ.

Специалисты проанализировали данные 29 тысяч пожилых взрослых в возрасте не менее 60 лет с нормальными когнитивными функциями. В начале исследования в 2009 году ученые оценивали память добровольцев, а также проверяли на наличие гена APOE (20 процентов оказалось носителями). Затем в течение следующих десяти лет в 2012, 2014, 2016 и 2019 году были проведены повторные оценки когнитивных функций.

Затем была рассчитана оценка здорового образа жизни, объединяющая шесть факторов: здоровое питание, регулярные физические упражнения, активные социальные контакты (например, встречи с друзьями и семьей), когнитивная деятельность (например, письмо, чтение, игра в маджонг), отказ от курения и употребления алкоголя. Участники были разделены на группы с благоприятным (от четырех до шести факторов здоровья), средним (от двух до трех факторов здоровья) или неблагоприятным (от нуля до одного фактора здоровья) образом жизни.

Оказалось, что каждый отдельный фактор был связан с более медленным ухудшением памяти. Здоровая диета оказала самое сильное влияние на замедление ухудшения памяти, за ней следовала когнитивная деятельность, а затем физические упражнения. У участников с геном АРОЕ с благоприятным и средним образом жизни также наблюдалась более медленная скорость снижения памяти, чем у лиц с неблагоприятным образом жизни. У них также снижалась вероятность развития деменции на 30-90 процентов.

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Александр Еникеев
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