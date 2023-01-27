Скидки на аренду одного типа жилья в Москве достигли миллиона рублей

Apple Real Estate: скидки на аренду элитного жилья в Москве достигли миллиона рублей

В январе 2023 года в Москве скидки на аренду элитных квартир достигли миллиона рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные компании Apple Real Estate.

По данным экспертов, скидки от 500 тысяч до одного миллиона рублей считаются накопительными, так как их предоставляют собственники, объекты которых находятся в экспозиции более полугода. Так, в 2022 году дисконт увеличивался поэтапно, в январе динамика продолжилась.

На данный момент наибольший спрос на этот тип жилья приходится на квартиры с арендными ставками в 100-150 тысяч рублей в месяц. При этом наибольшие скидки предоставляются на жилье площадью от 180 до 400 квадратных метров в Хамовниках, Тверском районе и Раменках.

Ранее в компании NF Group выяснили, что за 2022 год в элитных новостройках Москвы заключили минимальное за пять лет число сделок. За год в столице было заключено около 860 сделок с таким жильем. При этом в 2021 году показатель находился на уровне 1,6 тысячи сделок.