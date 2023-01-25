Москвичам разонравилось элитное жилье

NF Group: число сделок с элитным жильем в Москве достигло минимума за пять лет

За 2022 год в элитных новостройках Москвы заключили минимальное за пять лет число сделок. О том, что жителям столицы разонравилось подобное жилье, сообщает РБК со ссылкой на данные компании NF Group.

Аналитики выяснили, что за год в столице подписали около 860 сделок с таким жильем. При этом в 2021 году показатель находился на уровне 1,6 тысячи сделок. В 2020 году количество достигло 1,3 тысячи. Что касается стоимости объектов, то за год квадратный метр подорожал на 12 процентов, до 1,08 миллиона рублей.

Что касается объема предложения, то в 2022 году на рынке было выставлено около 1,8 тысячи элитных квартир и апартаментов. Количество оказалось на 42 процента больше, чем в конце 2021 года и на 16 процентов меньше, чем в 2020 году. Относительно 2019 года показатель снизился на 30 процентов.

Ранее о похожем тренде сообщили в компании «Метриум Премиум». Эксперты заявили, что за год в столице продали 324 квартиры в элитных новостройках — показатель оказался на 55 процентов меньше, чем в 2021 году.