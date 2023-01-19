Москвичи отвернулись от элитных квартир

«Метриум Премиум»: продажи квартир в элитных новостройках снизились на 55 процентов

За 2022 год в Москве более чем в два раза снизился спрос на элитные квартиры в новостройках. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные агентств недвижимости.

В компании «Метриум Премиум» отметили, что за год в столице продали 324 квартиры в элитных новостройках — показатель оказался на 55 процентов меньше, чем в 2021 году. При этом эксперты «ЦИАН.Аналитики» пришли к выводу, что продажи снизились почти на 19 процентов.

Похожие данные о том, что москвичи фактически отвернулись от элитных квартир, предоставили и в других агентствах. В компании Wellside подсчитали, что за 2022 год в Москве продали 202 подобные квартиры, при этом в 2021 году продажи достигли 513 объектов. По данным NF Group и Intermark Real Estate, спрос на элитное жилье оказался минимальным за последние пять лет.

Ранее в Intermark Real Estate сообщили, что в Москве из-за падения спроса и увеличения объема предложения запас прочности (условный период, необходимый для сдачи всех доступных для этого квартир при сохранении текущего спроса) рынка элитной аренды жилья в городе вырос более чем в два раза.