Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
12:20, 19 января 2023Среда обитания

Москвичи отвернулись от элитных квартир

«Метриум Премиум»: продажи квартир в элитных новостройках снизились на 55 процентов

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

За 2022 год в Москве более чем в два раза снизился спрос на элитные квартиры в новостройках. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные агентств недвижимости.

В компании «Метриум Премиум» отметили, что за год в столице продали 324 квартиры в элитных новостройках — показатель оказался на 55 процентов меньше, чем в 2021 году. При этом эксперты «ЦИАН.Аналитики» пришли к выводу, что продажи снизились почти на 19 процентов.

Похожие данные о том, что москвичи фактически отвернулись от элитных квартир, предоставили и в других агентствах. В компании Wellside подсчитали, что за 2022 год в Москве продали 202 подобные квартиры, при этом в 2021 году продажи достигли 513 объектов. По данным NF Group и Intermark Real Estate, спрос на элитное жилье оказался минимальным за последние пять лет.

Ранее в Intermark Real Estate сообщили, что в Москве из-за падения спроса и увеличения объема предложения запас прочности (условный период, необходимый для сдачи всех доступных для этого квартир при сохранении текущего спроса) рынка элитной аренды жилья в городе вырос более чем в два раза.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Песков ответил на заявление Зеленского о сомнениях в существовании Путина
Двух шведов приговорили к тюремным срокам за шпионаж в пользу России
Чешский депутат перешел на азбуку Морзе во время выступления
США завысили цену вертолетов для Германии в два раза
Названы лучшие работодатели в IT в России
В Госдуме предложили полностью восстановить дипотношения с Грузией
Раскрыт размер скидок на новостройки Москвы
Российские хакеры атаковали сайт Минфина Чехии
Токаев распустил нижнюю палату парламента Казахстана
Эстония направит Украине гаубицы, гранатометы и снаряды на 113 миллионов евро
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.