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13:52, 11 января 2023Среда обитания

В Москве резко увеличился срок простоя одного вида недвижимости

Запас прочности рынка элитной аренды жилья в Москве вырос более чем в два раза

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Москве из-за падения спроса и увеличения объема предложения запас прочности (условный период, необходимый для сдачи всех доступных для этого квартир при сохранении текущего спроса) рынка элитной аренды жилья в городе вырос более чем в два раза. О том, что в столице резко увеличился срок простоя одного вида недвижимости, сообщили аналитики агентства Intermark Real Estate, пишет РБК.

По данным экспертов, запас прочности с января к концу 2022 года увеличился с 1,3 года до 2,9 года. Наибольшие колебания за этот период наблюдались с сентября по октябрь, когда параметр за месяц подскочил с 1,7 года до 3,1 года. Согласно предварительным прогнозам специалистов, показатель за декабрь останется примерно на том же уровне, что и в ноябре.

Запас прочности рынка элитной аренды в Москве за конец прошедшего года оказался на 0,6 года выше, чем в пандемийный 2020-й, отличавшийся минимальной активностью нанимателей в условиях коронавирусных ограничений. Эксперты объяснили его увеличение преимущественно сокращением целевой аудитории из-за отъезда некоторых клиентов за границу, что повлияло на снижение спроса на съем высокобюджетного жилья (минус 22 процента за год) и резкий рост предложения — вдвое за год.

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Эксперты отметили, что повышению запаса прочности рынка в прошедшем году сопутствовало снижение цен на аренду недвижимости. В результате средний бюджет предложения оказался на 11 процентов ниже, чем годом ранее, и установился на уровне в 322 тысячи рублей в месяц. Средний бюджет спроса уменьшился на 18 процентов, до 222 тысячи рублей. В ноябре 2022-го размер ставки снизился до минимального, достигнув 180 тысяч рублей — это на 28 процентов ниже, чем в ноябре 2021-го. Специалисты предполагают, что показатель за декабрь не будет значительно отличаться от ноябрьского.

«Основными причинами снижения ставок стали предоставляемые скидки, которые запрашивают арендаторы (диапазон скидки в 2022 году составил в среднем 16–31 процента), переизбыток числа предложений на рынке, а также релокация за рубеж части обеспеченной аудитории арендаторов», — объяснили в агентстве.

В январе руководитель проектов инвестиционной компании Garnet Екатерина Сивова пришла к выводу, что за 2022 год средняя арендная ставка на жилье в Москве выросла на семь процентов, до 75,8 тысячи рублей. Она добавила, что, несмотря на общую тенденцию к повышению цен, некоторые собственники стали снижать ставки в случаях, когда им было крайне важно получить доход от сдачи жилья в аренду.

Полина Кислицына
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