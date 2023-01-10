Раскрыта динамика цен на аренду жилья в Москве

Эксперт Сивова: средняя стоимость аренды жилья в Москве выросла на семь процентов

За 2022 год средняя арендная ставка на жилье в Москве выросла на семь процентов, до 75,8 тысячи рублей. Информацию о динамике цен на съемную недвижимость в столице и спросе на нее «Ленте.ру» раскрыла руководитель проектов инвестиционной компании Garnet Екатерина Сивова.

Специалист объяснила, что, несмотря на общую тенденцию к повышению цен, некоторые собственники стали снижать ставки в случаях, когда им было крайне важно получить доход от сдачи жилья в аренду. Они были готовы терять возможную прибыль, лишь бы объект приносил деньги.

Что касается объема предложения на рынке аренды в Москве, то за год он подскочил на 200 процентов. По словам эксперта, подобное явление частично связано со снижением продаж недвижимости, в результате которого собственники, покупавшие жилье для дальнейшей перепродажи, решили сдавать его. Другой причиной послужило то, что часть москвичей по разным причинам покинула столицу и начала искать арендаторов в свои квартиры. Кроме того, спрос на съемное жилье снизился, так что объекты более долгое время находятся в экспозиции. По этой причине собственникам приходится придумывать новые варианты для получения дохода от съема недвижимости — например, они предлагают арендовать объект для киносъемок или временного проживания сотрудников.

Сивова подчеркнула, что в дальнейшем жилье в Москве продолжит быть востребованным и позволит получать доход от его сдачи или продажи. Она добавила, что даже в случае отрицательного развития событий власти найдут способ помочь сфере недвижимости, служащей одним из основных сегментов экономики страны.

В январе основатель агентства «Тренд Хаус» Ксения Аверс рассказала, что на стоимость квадратного метра в 2023 году повлияют инфляция, доступность стройматериалов и ставки по ипотеке. По ее словам, в результате того, что Банк России прогнозирует снижение инфляции до пяти-семи процентов в 2023 году, цены на жилье продолжат расти, но медленнее.