Бывшего директора комсомольской набережной осудили за многомиллионную взятку

Экс-директора комсомольской набережной осудили на два года за взятку в 17 миллионов рублей

В Хабаровском крае суд приговорил к двум годам лишения свободы бывшего директора КГБУ «Комсомольская-на-Амуре набережная реки Амур» за коррупцию. Об этом в пятницу, 27 января, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Хабаровскому краю и Еврейскому автономному округу Дарья Немцева.

Мужчина призван виновным по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки») и будет отбывать наказание в колонии строгого режима со штрафом 17 миллионов рублей. Кроме того, суд лишил его права пять лет занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления.

В 2021 году компания заключила договор с учреждением о реконструкции набережной. Однако фирма не успевала выполнить работу в установленные сроки. Комсомольская набережная отказалась продлевать сроки госконтракта. Тогда представитель компании обратился в суд с требованием увеличить время выполнения заказа. Фигурант за согласие с исковыми требованиями и за подписание актов о приеме уже выполненных работ потребовал 17 миллионов рублей, уточняет источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах.

При передаче денежных средств осужденный был задержан сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю. «Вину в совершении преступления мужчина признал в полном объеме», — добавила Немцева.