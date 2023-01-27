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12:09, 27 января 2023Россия

Путин назвал оправданием нацизма пересмотр вклада СССР в великую победу

Путин: попытки пересмотреть вклад СССР в великую победу означают оправдание нацизма

Фото: Mikhail Klimentyev / Reuters

Любые попытки пересмотреть вклад Советского Союза в победу в Великой Отечественной войне фактически означают оправдание преступлений нацизма. Об этом в пятницу, 27 января, заявил президент России Владимир Путин, чьи слова приводит ТАСС.

«Мы должны четко понимать, что любые попытки пересмотреть вклад нашей страны в великую победу фактически означает оправдание преступлений нацизма, открывает путь для возрождения его смертоносной идеологии», — сказал он.

Президент добавил, что если забывать уроки, которые преподнесла история, то это может привести к повторению страшных трагедий.

«Свидетельство тому — те преступления против мирных граждан, этнические чистки, карательные акции, которые организуют на Украине неонацисты», — заключил Путин.

Ранее глава государства заявил, что преступления нацистов не имеют срока давности, Россия против предания их забвению. Он также добавил, что Москва сожалеет, что многие страны уклоняются от сотрудничества по выявлению преступлений нацистов.

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Никита Абрамов
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