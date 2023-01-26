Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:47, 26 января 2023Россия

Путин выступил против предания забвению преступлений нацистов

Владимир Путин заявил, что преступления нацистов не имеют срока давности

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Преступления нацистов не имеют срока давности, Россия против предания их забвению. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в преддверии международного дня памяти жертв Холокоста, передает ТАСС.

По его словам, российская сторона сожалеет, что многие страны уклоняются от сотрудничества по выявлению преступлений нацистов. Он также отметил, что политика России направлена на то, чтобы подобные события в истории человечества больше не повторялись.

Ранее в январе Путин высказался о странах, проголосовавших в ООН против резолюции, осуждающей героизацию нацизма. Глава государства посчитал их действия не просто исторической и политической амнезией, но и попыткой держать фронт давления на Россию.

Глава государства в октябре 2022-го предложил объявить 2025 год в Содружестве Независимых Государств (СНГ) Годом 80-летия победы в Великой Отечественной войне, а также Годом мира и единства в борьбе с нацизмом

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Трамп заявил о риске начала ядерной войны из-за передачи Украине западных танков
Участники реалити по мотивам «Игры в кальмара» захотели подать в суд на Netflix
В СЖР отреагировали на признание «Медузы» нежелательной организацией
Названы районы Москвы с самой дешевой арендой жилья
В ДНР рассказали о сходстве операций в Угледаре и Соледаре
Двоих россиян задержали по подозрению в убийстве соседки и ее ребенка
Европа сократила закупки у «Газпрома»
Единственная партия российских удобрений не дошла до Малави
Apple перестала выкупать iPhone по выгодной цене
Пригожин раскрыл личность командовавшего штурмом Соледара с позывным Лотос
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.