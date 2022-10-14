Путин предложил объявить 2025 год в СНГ Годом единства в борьбе с нацизмом

Президент Путин предложил объявить 2025 год в СНГ Годом единства в борьбе с нацизмом

Президент России Владимир Путин предложил объявить 2025 год в Содружестве Независимых Государств (СНГ) Годом 80-летия победы в Великой Отечественной войне, а также Годом мира и единства в борьбе с нацизмом. Об этом он высказался на саммите СНГ, который проходит в узком составе в Астане, передает «Интерфакс».

По его мнению, подобная мера позволит послать «четкий сигнал и призыв сплотиться в отстаивании исторической правды в борьбе с нацизмом» в условиях попыток ряда государств «стереть из памяти подвиг народов СССР в спасении человечества от нацистской чумы».

Президент добавил, что среди лидеров стран СНГ уже есть консенсус по 2024 году, который станет в рамках Содружества Годом волонтерского движения, а также по 2026 году, который будет объявлен Годом охраны здоровья.

Ранее, выступая на саммите, Путин призвал использовать добрую волю при решении конфликтов на территории СНГ. При этом он признал, что «при всем позитиве» взаимодействия на пространстве Содружества существуют споры и разногласия.