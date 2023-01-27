Цены на нефть выросли

Стоимость нефти марки Brent поднялась до 87,8 доллара за баррель

Во время утренних торгов в пятницу, 27 января, на Лондонской бирже ICE цена на нефть эталонной марки Brent выросла до 87,8 доллара за баррель. Мартовские фьючерсы поднялись на 0,36 доллара (0,41 процента) выше цены на закрытии предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась 0,41 процента — до 81,34 доллара за баррель. За сутки стоимость контрактов выросла на 1,1 процента.

Как отмечает «Интерфакс», цены пошли в рост на оптимизме в отношении перспектив спроса благодаря сигналам увеличения потребления энергоносителей в Китае и данным о более слабом, чем ожидалось, замедлении темпов роста ВВП США.

Ранее в январе стало известно, что после введения европейских санкций в отношении российской нефти Москва начала переваливать рекордные объемы нефти сорта Urals в море. По итогам января в море может быть перегружено 13,9 миллиона баррелей, а общий объем по итогам декабря и января может достичь 19 миллионов баррелей.