Россия рекордно нарастила поставки нефти за рубеж после введения санкций ЕС

Bloomberg: по итогам января экспорт нефти из России достигнет рекордных 13,9 млн баррелей

После введения европейских санкций в отношении российской нефти Москва резко нарастила морские поставки топлива за рубеж — по итогам января экспорт может достичь 13,9 миллиона баррелей. Такие оценки предоставило агентство Bloomberg со ссылкой на данные по отслеживанию танкеров.

Морской экспорт российской нефти сорта Urals в текущем месяце побьет апрельский рекорд, когда другим странам было поставлено 11,8 миллиона баррелей. Общий объем поставленной другим странам российской нефти в декабре и январе составит 19 миллионов баррелей.

Агентство отмечает, что увеличение поставок по морю поможет России со временем снизить расходы на фрахт судов, который резко подорожал после начала действия европейского эмбарго на импорт российской нефти, а также потолка цен на нее. Ограничения в отношении нефти вступили в силу 5 декабря 2022 года, а 5 февраля начнет действовать эмбарго на поставки российских нефтепродуктов в Евросоюз (ЕС). Страны G7 в настоящее время обсуждают предельную цену на эти энергоресурсы.

Эксперты прогнозируют, что поставки российской нефти и нефтепродуктов за рубеж в 2023 году начнут постепенно сокращаться. В декабре 2022 года, согласно отчету Международного энергетического агентства, (МЭА) экспорт нефти и нефтепродуктов из России упал на 200 тысяч баррелей в сутки, до 7,8 миллиона баррелей. К апрелю организация ожидает снижение на 1,8 миллиона баррелей по сравнению с февралем 2022 года. Вместе с тем также может упасть добыча нефти и нефтепродуктов — эксперты прогнозируют сокращение на 7-13 процентов и 15 процентов соответственно.

Ранее стало известно, что доходы России от экспорта нефти рекордно снизились на фоне скидок на марку Urals. В декабре скидки на Urals к эталонному сорту Brent достигали 40 долларов за баррель, сообщали в МЭА. Средняя цена Brent в декабре составила около 83 долларов за баррель, то есть в некоторых случаях российская нефть продавалась почти в два раза дешевле эталонного сорта.