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17:40, 27 января 2023Мир

Сестра Ким Чен Ына раскритиковала поставки оружия США Украине

Сестра Ким Чен Ына: США стимулируют нестабильность в мире, накачивая Украину оружием

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, раскритиковала США за поставки Украине тяжелого вооружения. Тем самым Вашингтон стимулирует нестабильность в мире, уверена она. Цитату приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«США, подвергшие весь европейский континент серьезной опасности войны и вызвавшие большие и маленькие проблемы, сейчас они еще больше переходят красную черту», — подчеркнула она.

Ким Е Чжон считает, что Вашингтон ведет «опосредованную войну, направленную на уничтожение России», чтобы «достичь гегемонии».

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Виктория Кондратьева
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