Сестра Ким Чен Ына: США стимулируют нестабильность в мире, накачивая Украину оружием

Замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, раскритиковала США за поставки Украине тяжелого вооружения. Тем самым Вашингтон стимулирует нестабильность в мире, уверена она. Цитату приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«США, подвергшие весь европейский континент серьезной опасности войны и вызвавшие большие и маленькие проблемы, сейчас они еще больше переходят красную черту», — подчеркнула она.

Ким Е Чжон считает, что Вашингтон ведет «опосредованную войну, направленную на уничтожение России», чтобы «достичь гегемонии».