В КНДР предрекли сожжение переданного Украине вооружения дотла

Сестра Ким Чен Ына заявила, что Россия «сожжет дотла» вооружение, которым хвастаются США

Замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, выразила убежденность в том, что Россия «сожжет дотла» вооружение, которое Украине передали США и их союзники. Слова родственницы северокорейского лидера приводит Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

«Не сомневаюсь, что вся военная техника, которой хвастаются США и страны Запада, будет сожжена дотла, столкнувшись с несокрушимым боевым духом и мощью героической российской армии и народа», — предрекла она.

Ким Е Чжон также заверила, что «союзным империалистическим силам» не удастся ослабить героическую стойкость российской армии.

Ранее сестра лидера КНДР Ким Чен Ына раскритиковала Соединенные Штаты за поставки Украине тяжелого вооружения. По ее словам, таким образом Вашингтон стимулирует нестабильность в мире.