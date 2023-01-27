Названы самые популярные сериалы 2022 года

Агентство Nielsen опубликовало список самых популярных сериалов 2022 года

Аналитическое агентство Nielsen опубликовало список самых популярных фильмов и сериалов на стриминговых платформах за 2022 год. Об этом сообщает Deadline.

«Очень странные дела» был назван самым популярным сериалом. Вторую строчку занял проект «Озарк», а третью — «Уэнсдэй». В десятку также вошли шоу «Кобра Кай», «Бриджертоны», «Виргин Ривер», «Дамер», «Любовь слепа», «Изобретая Анну» и «Корона».

Также агентство выложило общий список, в котором учитывались все стриминговые проекты — как сериалы, так мультфильмы и фильмы. Его тоже возглавили «Очень странные дела». За ним следуют сериал «Морская полиция» и детскую шоу «Кокомелон». Кроме того, в топ-10 включены: «Озарк», «Энканто», «Анатомия страсти», «Мыслить как преступник», «Блуи», «Девочки Гилмор» и «Сайнфелд».

Ранее стриминговая платформа Netflix представила рейтинг самых популярных фильмов и сериалов в 2022 году. На первом месте в рейтинге самых просматриваемых фильмов на английском языке оказался фильм «Серый человек» братьев Руссо с Райаном Гослингом и Крисом Эвансом в главных ролях. Среди лучших сериалов первую строчку занял четвертый сезон «Очень странных дел» братьев Даффер.