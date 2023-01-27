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23:10, 27 января 2023Мир

В Германии призвали не считать поставки танков Украине поводом для радости

Вице-канцлер Германии Хабек: поставки танков Украине не стоит считать поводом для радости

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек рассказал, что поставки танков Leopard Украине являются необходимостью, призвав не считать это поводом для радости, сообщает газета Die Tageszeitung.

«Мы приняли важное решение, согласившись поставить основные боевые танки. Это поможет Украине. Но это не повод для радости», — заявил он.

По словам Хабека, до принятия данного решения велись очень серьезные обсуждения этого вопроса. Он подчеркнул, что любая легкомысленность на этот счет является неуместной.

Ранее министр обороны Италии Гуидо Крозетто рассказал о необходимости продолжения поставок оружия Украине, назвав это предотвращением третьей мировой войны. Глава Минобороны считает, что она может начаться, если российские военные дойдут до Киева и границ Европы.

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Марина Совина
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