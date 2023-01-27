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21:50, 27 января 2023Мир

В Италии назвали предотвращением третьей мировой войны поставки оружия Украине

Министр обороны Италии Крозетто: поставки Киеву оружия предотвращают третью мировую войну
Гуидо Крозетто

Гуидо Крозетто. Фото: Mauro Scrobogna / Globallookpress.com

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто рассказал о необходимости продолжения поставок оружия Украине, назвав это предотвращением третьей мировой войны. Он считает, что она может начаться, если российские военные дойдут до Киева и границ Европы, сообщает агентство Askanews.

«Я скажу вам, когда, по моему мнению, начнется третья мировая война. Третья мировая война началась бы в тот момент, когда российские танки дошли бы до Киева и границ Европы», — заявил он.

Министр пообещал, что страна сделает все возможное для того, чтобы этого не произошло, поскольку, по его мнению, это единственный способ остановить начало новой мировой войны. Крозетто добавил, что на следующей неделе итальянское правительство должно одобрить очередной пакет военной помощи Украине.

Ранее вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Варшава обсудила с государствами, имеющими немецкие танки Leopard 2, создание общей коалиции для военной помощи Украине. По его словам, Варшава выступила с предложением создать группу стран для снабжения Вооруженных сил Украины бронетехникой.

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Марина Совина
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