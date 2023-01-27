Польша предложила создать коалицию стран для снабжения ВСУ бронетехникой

Глава Минобороны Польши Блащак инициировал создание коалиции для снабжения ВСУ танками

Польша обсудила с государствами, имеющими немецкие танки Leopard 2, создание общей коалиции для военной помощи Украине. Об этом на странице в Twitter сообщил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

По его словам, Варшава выступила с предложением создать группу стран для снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) бронетехникой. «По моей инициативе мы в группе государств, владеющих танками Leopard 2A4, рассматриваем совместное создание коалиции доноров современного танкового оружия для Украины», — подчеркнул глава ведомства.

Ранее официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что Германия согласна отправить на Украину танки Leopard 2, она также одобрит их реэкспорт из стран-партнеров по НАТО. На первом этапе ФРГ предоставит Украине 14 танков, пока там нацелены обеспечить Киев двумя батальонами Leopard 2 из собственных запасов. Кроме того, пакет помощи будет включать обучение военных, боеприпасы, техобслуживание и содействие логистике.