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21:25, 27 января 2023Мир

Польша предложила создать коалицию стран для снабжения ВСУ бронетехникой

Глава Минобороны Польши Блащак инициировал создание коалиции для снабжения ВСУ танками
Мариуш Блащак

Мариуш Блащак. Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Польша обсудила с государствами, имеющими немецкие танки Leopard 2, создание общей коалиции для военной помощи Украине. Об этом на странице в Twitter сообщил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

По его словам, Варшава выступила с предложением создать группу стран для снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) бронетехникой. «По моей инициативе мы в группе государств, владеющих танками Leopard 2A4, рассматриваем совместное создание коалиции доноров современного танкового оружия для Украины», — подчеркнул глава ведомства.

Ранее официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что Германия согласна отправить на Украину танки Leopard 2, она также одобрит их реэкспорт из стран-партнеров по НАТО. На первом этапе ФРГ предоставит Украине 14 танков, пока там нацелены обеспечить Киев двумя батальонами Leopard 2 из собственных запасов. Кроме того, пакет помощи будет включать обучение военных, боеприпасы, техобслуживание и содействие логистике.

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Марина Совина
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