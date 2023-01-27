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07:01, 27 января 2023Ценности

Сестра Майли Сайрус посетила Неделю моды в оголяющем грудь платье

Сестра Майли Сайрус Ноа посетила Неделю моды в оголяющем грудь платье Stéphane Rolland

Фото: Pierre Perusseau / Bestimage / Legion-media

Американская актриса и певица Ноа Сайрус появилась на публике в откровенном наряде и привлекла внимание папарацци. Снимки публикует портал Page Six.

23-летняя сестра Майли Сайрус посетила Неделю моды в Париже в платье бренда Stéphane Rolland черного цвета с вырезом в области груди. На размещенных кадрах видно, что декольте оформлено цепью, которая прикрывала оголенную грудь девушки, отказавшейся от нижнего белья. При этом длинные темные волосы исполнительницы были распущены.

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Кроме того, Сайрус обесцветила брови, а на лицо нанесла макияж в нюдовых оттенках. В качестве обуви знаменитость выбрала босоножки на каблуках, которые она надела на полупрозрачные черные колготки. Известно, что в таком виде певица посетила показ модного дома Arturo Obegero.

Ранее в январе модель Елена Перминова также появилась на Неделе моды в Париже в откровенном наряде. 36-летняя манекенщица вышла в свет в длинном платье из прозрачной ткани с серебристой вышивкой и глубоким декольте, частично оголяющем ее грудь.

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Карина Черных
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