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14:16, 26 января 2023Ценности

Модель Перминова вышла в свет в оголяющем грудь наряде

Модель Елена Перминова появилась на Неделе моды в Париже в оголяющем грудь платье

Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

Жена российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева, модель Елена Перминова появилась на Неделе моды в Париже в откровенном наряде. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Так, 36-летняя манекенщица вышла в свет в длинном платье из прозрачной ткани с серебристой вышивкой и глубоким декольте, частично оголяющем ее грудь. При этом Перминова собрала волосы в высокий пучок, а на лицо нанесла макияж в нюдовых оттенках. Модель дополнила образ золотыми серьгами и колье.

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Известно, что в таком виде Перминова была замечена на показе кутюрной коллекции весна-лето 2023 модного дома Valentino.

Ранее в январе Елена Перминова показала несовершенства тела на фотографии в откровенном образе. На размещенных кадрах модель была запечатлена в купальнике желтого цвета, бежевой панаме и сланцах в тон пляжного наряда. При этом на ее ноге были видны растяжки и целлюлит.

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Екатерина Ештокина
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