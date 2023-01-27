Нос женщины начал медленно гнить после процедуры у стоматолога

Daily Star: стоматолог изуродовал нос обратившейся к нему женщины

В бразильском городе Апаресида-ди-Гояния женщина подала в суд на врача, который изуродовал ее нос. Об этом сообщает издание Daily Star.

В июне 2020 года Элиэльма Карвальо Брага, которой сейчас 37 лет, обратилась к хирургу-стоматологу Игорю Леонардо Соаресу Насименто, чтобы сделать операцию по уменьшению ноздрей.

После операции ее нос начал покрываться волдырями и медленно гнить. Вскоре начался некроз — необратимая гибель тканей. Доктор Соарес Насименто уверял, что это не связано с операцией и происходит из-за других проблем с ее здоровьем.

С тех пор бразильянка перенесла 13 корректирующих операций, но до сих пор не может избавиться от последствий работы хирурга. На ее лице остался большой шрам, а чтобы дышать, приходится использовать расширители для ноздрей. Теперь ей предстоят восстановительные операции.

В настоящее время Брага судится со стоматологом. Она требует выплаты в размере 42 тысячи бразильских реалов (571,9 тысячи рублей) в качестве компенсации за ущерб. Насименто предъявлены обвинения в причинении тяжкого вреда здоровью и проведении незаконной операции.

Согласно законодательству Бразилии, процедуру по уменьшению крыльев носа может проводить только квалифицированный врач. В августе 2020 года было обнародовано постановление, которое прямо запрещает стоматологам выполнять этот вид косметических услуг.

«Я всегда относился к своим пациентам с большой любовью, заботой, преданностью и внес значительный вклад в повышение самооценки каждого. Во время лечения пациентки Элиэльмы Карвальо процедура была проведена успешно, и она покинула клинику очень довольная достигнутым результатом», — заявил врач.

Насименто подчеркнул, что проблемой стали послеоперационные осложнения. По причинам, связанным с состоянием здоровья пациентки, они переросли в локальный некроз.

Некроз кожи представляет собой отмирание тканей, которое происходит, когда в них поступает недостаточно крови и кислорода.

Ранее сообщалось, что 14-летняя школьница вколола себе в губы косметическое масло для лица для того, чтобы увеличить их объем. Таким образом она решила сэкономить на операции, воспользовавшись советом, который нашла в интернете.