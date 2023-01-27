Жителей Одессы предупредили о длительных отключениях света

Глава ДТЭК Сахарук предупредил жителей Одессы о более длительных отключениях света

Глава украинской энергетической компании ДТЭК Дмитрий Сахарук предупредил жителей Одессы о более длительных отключениях света. Его слова передает РИА Новости.

«В Одессе запитана критическая инфраструктура. Это сделано вчера. (...) Недостаточный объем передачи электроэнергии, чтобы обеспечить всех, население в первую очередь. Поэтому нужно готовиться к более длительным отключениям», — рассказал он.

Сахарук также заявил, что нужно готовиться к нестабильной работе сети до того момента, пока не заменят поврежденное оборудование и не восстановят стабильное функционирование для передачи «необъемного объема». Как утверждает глава ДТЭК, на это требуется несколько дней.

26 января в нескольких украинских регионах были повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Согласно информации энергетической компании «Укрэнерго», повреждения получили объекты энергоинфраструктуры в центре, на юге и юго-западе Украины. В Днепропетровской области на одном из энергообъектов уничтожили основное высоковольтное оборудование.