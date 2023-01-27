Выступления группы Pantera в Германии отменили из-за выходки вокалиста

Выступления группы Pantera в Германии отменили из-за нацистского приветствия от вокалиста

В Германии отменили выступления метал-группы Pantera. Об этом сообщает Heavy Consequence.

Название коллектива исчезло из лайн-апов фестивалей Rock am Ring и Rock im Park. Причиной этому послужила выходка вокалиста группы Филипа Ансельмо в 2016 году: тогда после концерта в Калифорнии он продемонстрировал нацистское приветствие и выкрикнул фразу white power («превосходство белых»).

«Pantera не будет выступать на Rock am Ring и Rock im Park в 2023 году, как было объявлено ранее. За последние несколько недель у нас было много разговоров с артистами, нашими партнерами и вами, поклонниками фестиваля. Мы продолжали вместе работать с критикой и решили удалить группу из программы», — говорится в совместном заявлении двух фестивалей.

Группа Pantera была основана в 1980-х Винни Полом и его братом, гитаристом Дарреллом Эбботом. В состав также вошли Томми Брэдфорд, Терри Глэйз и Донни Харт. Pantera сменила несколько вокалистов, Ансельмо присоединился к коллективу в 1986 году. Группа просуществовала до 2003 года — за это время она выпустила девять студийных альбомов и реализовала более 40 миллионов копий пластинок. Номинировалась на «Грэмми» в 1995 и 2001 годах. Летом 2022 года Ансельмо и бас-гитарист Рекс Браун объявили, что воссоединятся для гастролей по Северной Америке.