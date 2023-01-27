Россиян предупредили о возможности списания пенсии

Юрист Гусятникова заявила, что судебные приставы могут списывать до 50% от пенсии в месяц

На пенсию, как и на любой другой вид дохода, можно обратить взыскание в рамках исполнительного производства — за долги по кредитам, алиментам и ЖКХ. Об этом предупредила старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова в беседе с агентством «Прайм».

По словам Гусятниковой, судебные приставы могут списывать до 50 процентов от пенсионных начислений в месяц. В то же время, в рамках исполнительного производства судебные приставы обязаны оставлять на счету прожиточный минимум. Это распространяется на пенсию, если она является единственным источником дохода.

Юрист отметила, что в 2023 года федеральный прожиточный минимум для пенсионера составляет 12 363 рубля. Однако существует еще и минимум региональный, который устанавливается в зависимости от особенностей проживания на разных территориях. Например, в Москве это 16 257 рублей, на Камчатке — 22 694 рубля, в Санкт-Петербурге — 12 981 рубль. Поэтому в заявлении судебному приставу надо указать именно региональный прожиточный минимум.

Гусятникова подчеркнула, что это выгодно для должников с небольшой пенсией, но не для кредиторов. Поэтому во многих случаях получить кредит пенсионерам становится сложнее, резюмировала специалист.

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