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06:33, 27 декабря 2022Экономика

Россиянам назвали лучший возраст для старта накопления пенсии

Аналитик Емельянов: начинать копить на пенсию стоит в 40 лет с помощью вложений через ИИС

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов рассказал в каком возрасте следует начинать откладывать деньги для того, чтобы обеспечить себе достойное финансовое положение в старости. Этим он поделился с агентством «Прайм».

Аналитик пояснил, что озаботиться этим вопросом стоит в сорок лет, хотя, подчеркнул он, многие люди задумываются об этом только на шестом десятке. По его словам, существуют различные стратегии накопления, но самым эффективным вариантом является открытие индивидуального инвестиционного счета (ИИС). «Получая вычеты от государства, можно увеличивать доходность и сэкономить на налогах. Это демократичный вариант: он имеет смысл, если сумма взносов составляет не более 30 тысяч рублей в месяц», — указал Емельянов.

Он также отметил, что, покупая каждый месяц облигации федерального займа, за десять лет человеку удастся собрать капитал в размере до шести миллионов рублей, а за двадцать лет у него получится накопить свыше 21 миллиона рублей. В таком случае человек сможет получать порядка 180 тысяч рублей в месяц, а с поправкой на инфляцию эта сумма составит приблизительно 50 тысяч, уточнил эксперт.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, что более поздний выход на пенсию приведет к росту выплаты на премиальные коэффициенты. Отмечалось, что пенсионеры могут уйти на пенсию на десять лет позже положенного.

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Варвара Кузьмина
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