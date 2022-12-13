Россиянам рассказали о последствиях позднего выхода на песнию

Юрист Соловьев заявил, что более поздний выход на пенсию приведет к росту будущих выплат

Поздний выход на пенсию влечет за собой определенные правовые последствия, они касаются будущих выплат. О таких последствиях рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с агентством «Прайм».

По словам Соловьева, более поздний выход на пенсию приведет к росту выплаты на премиальные коэффициенты. Пенсионеры могут уйти с работы на десять лет позже.

Юрист рекомендовал отказаться от пенсии, если должность высокооплачиваемая. Это позволит увеличить размер выплат с учетом всех индексаций и коэффициентов, заявил специалист.

Ранее юрист Ногайлиева рассказала о главных ошибках при выходе на пенсию. В частности, по словам Ногайлиевой, когда работник выходит на пенсию, отрабатывать две недели не нужно.