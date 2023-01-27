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04:17, 27 января 2023Экономика

Российские сервисы остановили прием онлайн-платежей из-за границы

«Известия»: сервисы Robokassa и Prodamus остановили прием онлайн-платежей из-за границы

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российские платежные сервисы, которые обеспечивали прием иностранных карт, начали ограничивать проведение таких операций с 2023 года. Об этом пишут «Известия».

Как отмечает газета, в начале марта прошлого года карты Visa и Mastercard, выпущенные банками России, перестали принимать за границей, а карты иностранных кредитных организаций — в России. Однако вскоре ряд сервисов — Prodamus, Robokassa, PayBox — начали предлагать отечественным компаниям услуги по приему платежей из-за рубежа.

По информации издания, Robokassa с начала этого года приостановила прием платежей по иностранным картам Visa, хотя ранее они были доступны. Помимо этого сервис прекратил обрабатывать операции из США.

Подобную услугу по приему иностранных карт международных платежных систем на российских сайтах с марта 2022-го предоставляли в Prodamus с комиссией 10 процентов. Однако неделю назад операции в долларах почти полностью перестали проходить из-за отказа со стороны банка-партнера, сообщили в сервисе.

Ранее сообщалось, что киргизский коммерческий банк «Кыргызстан» с 10 января прекратил работу с российскими системами денежных переводов «Юнистрим» и Contact.

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Юлия Мискевич
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