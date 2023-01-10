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16:48, 10 января 2023Экономика

Киргизский банк перестал работать с двумя системами денежных переводов из России

«Кыргызстан» прекратил работу с системами денежных переводов «Юнистрим» и Contact

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Киргизский коммерческий банк «Кыргызстан» с 10 января прекратил работу с российскими системами денежных переводов «Юнистрим» и Contact. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте кредитной организации.

«Отправка и выплата переводов по данным системам денежных переводов будет недоступна», — предупредили в банке. В качестве альтернативы «Кыргызстан» посоветовал своим клиентам пользоваться переводами через мобильное приложение MBANK.

В начале декабря замглавы Национального банка страны Кайып Куленбеков объяснил, что киргизские банки прекратили обслуживать карты российской платежной системы «Мир» из-за опасений попасть под блокирующие санкции США.

Куленбеков добавил, что в настоящее время в стране насчитывается 9–10 отказавшихся работать с «Миром» кредитных организаций. Среди них «Кыргызстан», Бакай-банк, Дос-Кредобанк, «Компаньон», Банк Азии, а также государственный Айыл-банк. Карты российской платежной системы продолжает принимать местный Finka Bank.

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Платон Щукин
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