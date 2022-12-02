В Киргизии объяснили отказ банков обслуживать карты «Мир»

Банк Киргизии прекратил работать с картами российской системы «Мир» из-за санкций США

Киргизские банки прекратили обслуживать карты российской платежной системы «Мир» из-за опасений попасть под блокирующие санкции США, объяснил замглавы Национального банка страны Кайып Куленбеков. Его слова приводит ТАСС.

«Такие санкции могут повлиять на обслуживание корреспондентских счетов наших банков за границей», — сообщил он о потенциальных ограничениях в деятельности местных банков.

Куленбеков добавил, что в настоящее время в стране насчитывается 9-10 отказавшихся работать с «Миром» кредитных организаций. Среди них «Кыргызстан», Бакай-банк, Доскредобанк, «Компаньон», Банк Азии, а также государственный Айыл-банк. Карты российской платежной системы продолжает принимать местный Finka Bank.

Также перестали обслуживать карты российской платежной системы крупные банки Турции, Вьетнама и Армении, а в Казахстане и Таджикистане кредитным организациям разрешили самостоятельно принимать решения об использовании карт «Мир».

Таким образом иностранные банки отреагировали на слова Минфина США о потенциальном введении блокирующих санкций за поддержку использования карт за пределами России. 15 сентября Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) выпустило разъяснение, что финансовые организации не из США, заключающие с оператором российской платежной системы «Мир» НСПК какие-либо соглашения, могут оказаться вовлечены в действия по обходу американских санкций.