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15:41, 27 января 2023Силовые структуры

Российский подросток забил мать молотком до смерти и попал в СИЗО

В Волгограде поместили в СИЗО до 24 марта 15-летнего подростка за убийство спящей матери

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Красноармейский районный суд арестовал 15-летнего подростка, обвиняемого в убийстве 42-летней матери. Об этом в пятницу, 27 января, «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Мальчик будет находиться в СИЗО до 24 марта 2023 года.

По данным ведомства, утром 25 января в одной из квартир дома №11 по проспекту Канатчиков подросток взял молоток и избил им спящую мать по голове. Затем он ударил жертву ножом в шею. От полученных травм женщина скончалась. После этого фигурант сам позвонил в полицию и рассказал, что вернулся домой и обнаружил тело.

Правоохранители заметили на одежде мальчика следы крови.

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Екатерина Власова
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