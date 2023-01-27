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19:55, 27 января 2023Бывший СССР

Полк «Азов» опроверг переход в состав ВСУ

«Страна.ua»: украинский полк «Азов» опроверг переход в состав ВСУ

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Украинский полк «Азов» (признан террористическим и запрещен в России) опроверг переход в состав Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram.

«Бригадой в ВСУ стало другое подразделение», — сказано в заявлении. Отмечается, что «Азов» остается подразделением Национальной гвардии. «Страна.ua» уточнило, что теперь на Украине есть два военных подразделения под названием «Азов», одно из которых находится в составе Нацгвардии, а другое является 3-й отдельной штурмовой бригадой Сухопутных войск ВСУ.

Ранее сообщалось, что запрещенный в России полк «Азов» вошел в Вооруженные силы Украины. Его основатель Андрей Билецкий заявил, что бойцов подразделения планируют отправить в Артемовск (украинское название — Бахмут). При этом отмечалось, что украинские власти официально не подтверждали эту информацию.

Полк «Азов» был сформирован в 2014 году в Мариуполе. Изначально он действовал в качестве батальона патрульной службы милиции особого назначения МВД Украины, после чего перешел в состав Национальной гвардии. В августе 2022 года Верховный суд России признал «Азов» террористической организацией и запретил его деятельность на территории государства.

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Кристина Есикова
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