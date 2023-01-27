Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:28, 27 января 2023Россия

В новой российской школе на третьеклассников упал потолок во время урока

В колымском поселке Олы в новой школе на третьеклассников упал потолок во время урока

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

В поселке Олы на Колыме в новой школе на третьеклассников упал потолок во время урока. Об этом сообщается на сайте KP.RU.

Дети рассказали, что на них неожиданно начали сыпаться конструкции и потолочные плиты. В результате происшествия в российском регионе никто из учащихся травм не получил. Пострадал педагог, однако официальное подтверждение этому не поступало.

Мать одного из школьников позже пояснила, что во время урока якобы проводилась замена лампочек и электрик допустил ошибку. «Какие могут быть замены, если школу только открыли? А если что-то на детей вот так упадет или дети провалятся вниз? Они ведь могут погибнуть», — поделилась женщина.

Случившемся в школе заинтересовалась прокуратура Магаданской области. По предварительной версии ведомства, к происшествию привел человеческий фактор. Сейчас сотрудники прокуратуры вместе с руководством школы и представителем подрядчика организовали проверку. Им предстоит оценить, на сколько качественно были проведены строительные работы в учебном заведении.

В октябре 2022 года сообщалось, что в Красноярске в школе №90 на трех семиклассниц с потолка упали лампы во время урока. Региональное управление образования проводило служебную проверку.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Польша заявила о готовности передать Украине 60 танков
В России призвали судить западных политиков за саботаж «нормандского формата»
В США заявили о слабости Вашингтона в противостоянии с Москвой
Shell решила выйти из бизнесов в трех странах
Задержанный за нападение на посольство Азербайджана объяснился
37-летний многодетный отец погиб в ходе СВО
Россиянам посоветовали поторопиться с покупкой туров в Таиланд по одной причине
ФСБ пришла с масштабными обысками в здание ФТС из-за дела о коррупции
В Подмосковье начнут торговать обувью ушедшего из страны популярного бренда
Признанного антисемитом года Канье Уэста заметили в майке с логотипом бундесвера
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.