В новой российской школе на третьеклассников упал потолок во время урока

В колымском поселке Олы в новой школе на третьеклассников упал потолок во время урока

В поселке Олы на Колыме в новой школе на третьеклассников упал потолок во время урока. Об этом сообщается на сайте KP.RU.

Дети рассказали, что на них неожиданно начали сыпаться конструкции и потолочные плиты. В результате происшествия в российском регионе никто из учащихся травм не получил. Пострадал педагог, однако официальное подтверждение этому не поступало.

Мать одного из школьников позже пояснила, что во время урока якобы проводилась замена лампочек и электрик допустил ошибку. «Какие могут быть замены, если школу только открыли? А если что-то на детей вот так упадет или дети провалятся вниз? Они ведь могут погибнуть», — поделилась женщина.

Случившемся в школе заинтересовалась прокуратура Магаданской области. По предварительной версии ведомства, к происшествию привел человеческий фактор. Сейчас сотрудники прокуратуры вместе с руководством школы и представителем подрядчика организовали проверку. Им предстоит оценить, на сколько качественно были проведены строительные работы в учебном заведении.

В октябре 2022 года сообщалось, что в Красноярске в школе №90 на трех семиклассниц с потолка упали лампы во время урока. Региональное управление образования проводило служебную проверку.