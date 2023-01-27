Видео со сравнением цен на продукты в США в 2020 и 2023 годах возмутило зрителей

Блогерша из США показала на видео, как подорожали продукты с 2020 по 2023 год

Блогерша из США с ником Amy Way to Save опубликовала видео, в котором сравнила цены на продукты в популярном супермаркете Walmart в 2020, 2022 и 2023 году. В комментариях к нему многие пользователи возмутились тем, как сильно за это время подорожали товары. На ролик девушки, опубликованный в середине января, обратило внимание BuzzFeed.

Блогерша показала, что покупала одни и те же продукты: фасоль, рис, тортильи, смесь из кукурузной муки для выпечки, молоко, замороженную овощную смесь, сырокопченую колбасу, бананы, картофель, зеленый лук и куриные яйца. По словам американки, она готовила из этого набора продуктов блюда на неделю.

В конце 2020 года продукты обошлись ей в 10 долларов и 9 центов (около 700 рублей по текущему курсу). В начале 2022 года тот же набор, купленный ею в Walmart, стоил уже 11 долларов 13 центов (порядка 770 рублей). «На этой неделе я снова пришла туда и купила те же самые продукты. Теперь они стоят 15 долларов десять центов (порядка 1040 рублей — прим. "Ленты.ру")», — заявила блогерша.

Она отметила, что по сравнению с 2020 годом продукты подорожали примерно на 50 процентов. Исходя из предоставленных девушкой чеков, сильнее всего выросли цены на яйца, картофель и смесь для выпечки.

В комментариях многие пользователи выразили уверенность в том, что торговые сети незаконно взвинчивают цены. «И в то же время их прибыли как никогда высоки», «Не понимаю, почему они говорят, что инфляция составила только 9 процентов. Глядя на продукты, я вижу 50-100 процентов», «Никогда не думала, что у меня возникнут трудности с покупкой продуктов, но вот, пожалуйста», — написали зрители.

Ранее пользователь Reddit показал цены в канадском супермаркете, расположенном на севере страны. Высокая стоимость ряда продуктов удивила комментаторов.