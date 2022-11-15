Цены в канадском супермаркете удивили пользователей сети

Пользователь Reddit показал цены в канадском супермаркете и удивил пользователей сети

Пользователь Reddit под ником MickFoley13 показал цены в канадском супермаркете, расположенном на севере страны. Высокая стоимость некоторых продуктов удивила многих комментаторов.

«Цены на продукты питания в северной Канаде. Я больше не могу позволить себе правильно питаться», — подписал парень серию снимков, на которых были запечатлены ценники продуктов. Из них следует, что бутылка апельсинового сока объемом 2,63 литра стоит 12,5 канадского доллара (около 570 рублей по текущему курсу).

Парень также показал в сети 200-грамовую пачку чипсов и стоимостью 6,49 (около 300 рублей) канадского доллара и печенье с аналогичной ценой. Кроме того, он сфотографировал четырехлитровую бутылку молока за 7,09 канадского доллара (около 320 рублей) и коробку замороженных закрытых мини-пицц за 11,99 канадского доллара (около 550 рублей).

Многие юзеры удивились высокой цене на продукты. «Ого, это дорого даже для Северной Канады», «Если бы там, где я живу, были такие цены, я бы был на мели. Я уже на мели, но с такими ценами я был бы бездомным», — написали пользователи в комментариях. Многие также сочли, что рост цен на продукты постепенно приводит к увеличению числа бездомных людей. «Бездомность надвигается тревожными темпами. В наши дни на каждом углу есть нищий, пять лет назад такого не было», — отметил комментатор под постом.

Некоторые пользователи также рассказали, что из-за повышения цен на продукты стали покупать только товары низкого качества, который из-за этого продаются со скидкой. «Даже хлеб недешевый, поэтому я знаю, как он готовится по рецепту из YouTube», — добавил один из пользователей он. При этом некоторые отметили, что цены в магазинах на юге Канады ниже, чем на севере.

Ранее австралийский блогер Travelling with Russell удивил иностранцев ценами и обилием продуктов в российском супермаркете. Он отметил, что нишу ушедших из России западных брендов успешно заняли местные производители, а в некоторых иностранные компании просто изменили названия товаров.