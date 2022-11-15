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06:06, 15 ноября 2022Интернет и СМИ

Цены в канадском супермаркете удивили пользователей сети

Пользователь Reddit показал цены в канадском супермаркете и удивил пользователей сети

Фото: Clark Young / Unsplash

Пользователь Reddit под ником MickFoley13 показал цены в канадском супермаркете, расположенном на севере страны. Высокая стоимость некоторых продуктов удивила многих комментаторов.

«Цены на продукты питания в северной Канаде. Я больше не могу позволить себе правильно питаться», — подписал парень серию снимков, на которых были запечатлены ценники продуктов. Из них следует, что бутылка апельсинового сока объемом 2,63 литра стоит 12,5 канадского доллара (около 570 рублей по текущему курсу).

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Парень также показал в сети 200-грамовую пачку чипсов и стоимостью 6,49 (около 300 рублей) канадского доллара и печенье с аналогичной ценой. Кроме того, он сфотографировал четырехлитровую бутылку молока за 7,09 канадского доллара (около 320 рублей) и коробку замороженных закрытых мини-пицц за 11,99 канадского доллара (около 550 рублей).

Многие юзеры удивились высокой цене на продукты. «Ого, это дорого даже для Северной Канады», «Если бы там, где я живу, были такие цены, я бы был на мели. Я уже на мели, но с такими ценами я был бы бездомным», — написали пользователи в комментариях. Многие также сочли, что рост цен на продукты постепенно приводит к увеличению числа бездомных людей. «Бездомность надвигается тревожными темпами. В наши дни на каждом углу есть нищий, пять лет назад такого не было», — отметил комментатор под постом.

Некоторые пользователи также рассказали, что из-за повышения цен на продукты стали покупать только товары низкого качества, который из-за этого продаются со скидкой. «Даже хлеб недешевый, поэтому я знаю, как он готовится по рецепту из YouTube», — добавил один из пользователей он. При этом некоторые отметили, что цены в магазинах на юге Канады ниже, чем на севере.

Ранее австралийский блогер Travelling with Russell удивил иностранцев ценами и обилием продуктов в российском супермаркете. Он отметил, что нишу ушедших из России западных брендов успешно заняли местные производители, а в некоторых иностранные компании просто изменили названия товаров.

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Олег Давыдов
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