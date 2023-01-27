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07:20, 27 января 2023Россия

На российской трассе в аварии с автобусом и грузовиком пострадали 17 человек

В Приморском крае в аварии с автобусом и грузовиком на трассе пострадали 17 человек

Фото: Наталия Селиверстова / РИА Новости

В Приморском крае на трассе Хабаровск—Владивосток столкнулись автобус и грузовик, в результате чего пострадали 17 человек. Об этом сообщает региональное управление МЧС в Telegram-канале.

По данным министерства, из-за ДТП заблокированным в автобусе оказался водитель — спасатели вытащили его из транспортного средства и передали врачам.

Как сообщили РИА Новости в Минздраве Приморья, из 17 пострадавших, доставленных в травмпункт, впоследствии в травматологическое отделение в состоянии средней степени тяжести госпитализировали семь человек, восемь пострадавших отправили лечиться амбулаторно.

В региональном управлении МВД уточнили, что, предварительно, водитель автобуса врезался в грузовик, который следовал перед ним, так как не выдержал достаточную дистанцию.

Ранее в Республике Тыва два следовавших из Кызыла автобуса с детьми съехали в кювет. Автобусы везли несовершеннолетних в санаторий «Шира» в Хакасии, никто не пострадал.

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Анастасия Шейкина
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