Президент Ирана поручил расследовать нападение на посольство Азербайджана

FNA: президент Ирана Раиси поручил расследовать нападение на посольство Азербайджана

Президент Исламской Республики Иран Эбрахим Раиси поручил расследовать вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, сообщил замглавы офиса иранского президента Мохаммад Джамшиди. Его цитирует Fars News Agency.

«Мы осуждаем это ужасное нападение на посольство братского и соседского Азербайджана», — заявил он, добавив, что Раиси, услышав новость об инциденте, выразил соболезнование азербайджанскому народу и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

26 января стало известно о нападении на посольство Азербайджана в Тегеране. Неизвестный мужчина ворвался на пост охраны диппредставительства и открыл огонь из автомата Калашникова. В результате один охранник погиб, еще один получил ранения. Нападавший задержан.