В Тегеране напали на посольство Азербайджана, один человек погиб

В Тегеране неизвестные напали на посольство Азербайджана. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Азербайджан».

По предварительным данным, при отражении нападения погиб один человек — начальник охраны посольства Орхан Аскеров. Помимо этого, еще один человек был ранен.

Уже известно, что человек, подозреваемый в нападении на посольство Азербайджана в Иране, задержан. «Азербайджанская сторона проводит срочное расследование», — говорится в сообщении.

Ранее в январе израильский президент Ицхак Герцог, обращаясь в Брюсселе к членам Европарламента, призвал страны Евросоюза объединиться и вместе бороться с силами тьмы, олицетворением которых является Иран. Герцог считает Тегеран силой зла, так как Иран не только призывает к уничтожению Израиля, но и «убивает своих собственных сограждан, которые хотят свободы и человеческих, и гражданских прав».