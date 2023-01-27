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09:44, 27 января 2023Мир

В Тегеране напали на посольство Азербайджана

В Тегеране напали на посольство Азербайджана, один человек погиб

Кадр: Telegram-канал «Sputnik Азербайджан»

В Тегеране неизвестные напали на посольство Азербайджана. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Азербайджан».

По предварительным данным, при отражении нападения погиб один человек — начальник охраны посольства Орхан Аскеров. Помимо этого, еще один человек был ранен.

Уже известно, что человек, подозреваемый в нападении на посольство Азербайджана в Иране, задержан. «Азербайджанская сторона проводит срочное расследование», — говорится в сообщении.

Ранее в январе израильский президент Ицхак Герцог, обращаясь в Брюсселе к членам Европарламента, призвал страны Евросоюза объединиться и вместе бороться с силами тьмы, олицетворением которых является Иран. Герцог считает Тегеран силой зла, так как Иран не только призывает к уничтожению Израиля, но и «убивает своих собственных сограждан, которые хотят свободы и человеческих, и гражданских прав».

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Варвара Кошечкина
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