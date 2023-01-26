Израиль призвал Евросоюз бороться с силами тьмы в лице Ирана

Израиль призвал Евросоюз бороться с олицетворением сил тьмы в лице Ирана

Страны Евросоюза и Израиль должны объединить усилия и вместе бороться с «силами тьмы», олицетворением которых является Иран. С таким призывом выступил израильский президент Ицхак Герцог, обращаясь в Брюсселе к депутатам Европарламента, передает ТАСС.

«Это время испытаний для всех нас. Если мы верим, что голос справедливости нельзя заглушить, если мы верим в другое, более гуманное человечество, мы должны работать вместе как одно сообщество, решительное и спаянное, против сил тьмы и ненависти, которые угрожают уничтожить нас», — призвал политик.

Герцог назвал Тегеран силой зла, так как Иран не только публично призывает к полному уничтожению Израиля, но и «убивает своих собственных сограждан, которые требуют свободы и человеческих и гражданских прав».

Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель осудил казнь иранско-британского гражданина Алирезы Акбари, приговоренного в Иране к высшей мере наказания за шпионаж. Известно, что власти Ирана привели в исполнение смертный приговор в отношении бывшего заместителя министра обороны страны, который имел два гражданства. Ранее государственного деятеля обвинили в шпионаже в пользу британских спецслужб.