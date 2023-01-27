Физрука пансиона МГУ заподозрили в растлении 14-летнего школьника

Призера конкурса «Сердце отдаю детям» обвинили в надругательстве над школьником

В Москве по подозрению в растлении школьника задержали 35-летнего учителя физкультуры пансиона МГУ. Об этом в пятницу, 27 января, в своем Telegram-канале сообщает издание Mash.

По данным издания, в следственные органы обратился 14-летний учащийся классического пансиона МГУ, который рассказал, что педагог надругался над ним в общежитии на Ломоносовском проспекте. Ранее еще один 12-летний школьник, обучавшийся в пансионе, которого изнасиловали одноклассники, назвал случившееся «пропиской, которую проходят почти все». Издание отмечает, что обвиняемый физрук пять лет назад стал призером конкурса «Сердце отдаю детям».

10 января сообщалось, что в Подмосковье задержали 85-летнего игумена по делу об изнасиловании двух подростков.